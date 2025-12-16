高虹安貪污撤銷改判偽造文書 市府已提申請復職

約談到案，由民眾黨不分區立委轉戰百里侯成功的新竹市長高虹安，被控立委任內涉嫌詐領助理費，被依貪污罪起訴，一審重判7年4月、褫奪公權4年，遭到停職。全案上訴，高等法院16日宣判，改依使公務人員登載不實的偽造文書罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

台灣高等法院審判長潘翠雪表示，「高虹安共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。」

原本一審認定，高虹安聘用助理浮報酬金及加班費，讓立院承辦人員登載於公文書，予以重判。不過，二審認定不構成貪污罪，認為《立法院組織法》規定，助理費屬於實質補助，彈性勻用，而且助理費是以每1立委為單位，預算編列在委員問政業務中，助理酬金、加班費屬於立委補助費性質；也認為，立委公費助理費本質屬於立委補助費性質，辦公室的零用金制度則是沿用其他立委辦公室作法。

民眾黨秘書長周榆修指出，「高虹安市長沒有貪污，我們也希望民進黨政府，已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始停止撕裂國家。」

民眾黨得知判決結果，重話要求停止司法追殺，由於高虹安二審被認定沒有貪污犯罪事實，也沒有服刑的問題，依據《地方制度法》可以申請復職，市府已經向內政部提出申請；內政部則回應，收到復職申請後，依法辦理。

新竹市代理市長邱臣遠表示，「恭喜高虹安市長，終於司法還他清白，也期待高虹安市長能夠儘快復職，那回到市政的團隊，跟大家一起繼續打拚。」

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，「明年也是這個縣市首長的一個大選，不管在我們的上一屆主席跟現在的主席，都一直希望地方要來支持高市長。」

而同案被告中，1人維持無罪，其他3人各被改判2到4月不等刑期，並且緩刑2年。高虹安則發出聲明，感謝合議庭就事實作出判斷，將儘速回到市長崗位。

隨著二審貪污罪名不成立，也牽動著高虹安的政治發展，以及民眾黨後續的政治布局。