高虹安貪污改判無罪「今回市府上班」 藍營喊禮讓！可望爭取連任竹市長

政治中心／施郁韻報導

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，16日二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金，引發網友議論。高虹安已收到內政部復職函，今（18）日上午返回市府上班。國民黨組發會主委李哲華指出，基於藍白合及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安爭取連任新竹市長。

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費遭停職，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府向內政部提復職申請。代理市長邱臣遠發文表示，「我要恭喜高虹安市長，可以順利依法申請復職，歸隊市府團隊，這些日子以來的在司法案件上的攻防，真是辛苦她了。我和市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊。」

廣告 廣告

新竹市府向內政部提復職申請，高虹安17日表示，目前已收到內政部的復職函，今日上午將返回市府報到上班，希望將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。

國民黨組發會主委李哲華17日提到，基於藍白合誠意及現任優先原則，明年新竹市長選舉將禮讓高虹安爭取連任。



更多三立新聞網報導

拚竹市藍白合？高虹安涉貪無罪 國民黨表態了：將禮讓她競選連任

高虹安涉貪大逆轉！刑法名師揭1關鍵驚「見鬼了」：顏寬恒應該會生氣

用「性愛麻痺自我」狠甩刻薄妻…3天讓小三火速轉正！渣夫勇敢重拾生活

高虹安二審逆轉！藍議員秀2人合照喊：新竹縣市成為藍白合主要示範區

