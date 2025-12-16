高虹安貪污改判無罪 國民黨稱「沉冤得雪」：新竹秉持與白合作誠意

停職中的新竹市長高虹安被控詐領助理費，一審遭判7年4月，高院今（16日）二審改判貪污罪無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑得易科罰金。（圖／鏡週刊）

停職中的新竹市長高虹安被控詐領助理費，一審遭判7年4月，高院今（16日）二審改判貪污罪無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑得易科罰金。對此，國民黨表示這是「沉冤得雪」，並強調未來在新竹市長提名上，秉持與民眾黨合作的誠意。

針對高虹安案件大逆轉，國民黨今表示，該黨尊重司法，也尊重法院判決，高等法院已明確認定高虹安貪污部分二審無罪，還給高虹安與相關人士一個清白，正所謂沉冤得雪。

在新竹市長提名方面，國民黨則強調，會秉持與民眾黨合作的誠意，以新竹市民福祉與城市發展為優先，未來共同提出最強候選人，延續執政。

