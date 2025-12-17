高虹安貪污改判無罪 黃國昌嗆民進黨道歉 律師：憑什麼要跟偽造文書罪犯道歉？

高虹安貪污改判無罪，黃國昌嗆民進黨道歉，黃帝穎律師痛批法盲，憑什麼要跟偽造文書罪犯道歉？ 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 停職中的新竹市長高虹安助理費貪污案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審16日改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，台灣高檢署研議提起上訴。民眾黨主席黃國昌表示，高虹安貪污部分宣告無罪，要求民進黨向高虹安道歉。對此，律師黃帝穎痛批黃國昌法盲，沒有任何人該向偽造文書罪犯道歉。

高虹安被控立委任內詐領助理費案，台灣高等法院16日改依偽造文書罪判刑6月，黃國昌怒嗆，過去這段時間民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼，羞辱高虹安羞辱了多久？要不要站出來給高虹安一個最起碼的道歉？還是檢察官繼續上訴追殺高虹安？

廣告 廣告

對此，黃帝穎發文表示，暫且不論，高虹安的三個主任都認罪貪污，高院特殊法官罕見見解「助理費是立委補助費性質」，與國民黨立委陳玉珍「貪污助理費除罪」修法理由相同，但與最高法院及各級法院「助理費屬於公款」的穩定見解明顯不同，因此貪污無罪部分，檢方上訴，應難被最高法院維持。

黃帝穎痛批，「黃國昌在大聲什麼？誰要跟罪犯道歉？」黃國昌簡直法盲，沒有任何人該向偽造文書罪犯道歉，高虹安成了國民黨立委傅崐萁學妹，犯同一條偽造文書罪，所以可以比照傅崐萁「摸頭」黃國昌？就算依照高院判決，高虹安是偽造文書罪犯，黃國昌又憑什麼要人向罪犯道歉？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌金主招了！承認匯款千萬 媒體人：「道德長城」崩塌 吃相難看無恥政客

謝幸恩遭約談 黃國昌喊「心疼到快爆炸」她諷：有把柄在謝手上 怕到快爆炸！