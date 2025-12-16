高虹安貪污改判無罪 黃智賢轟法官郭豫珍「貪官之友」：噁心可恥！

政治中心／施郁韻報導

新竹市長高虹安高虹安二審逆轉撤銷貪污罪。（圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，16日二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金，引發網友議論。對此，媒體人黃智賢直言，承審法官郭豫珍根本是貪官之友，「真是好雙標，好可恥，好噁心。」

黃智賢16日在臉書發文表示，法官郭豫珍判貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，本來就是高虹安的錢，所以沒有貪污，「郭法官的法律見解與事實認定，真是貪官之友。」

媒體人黃智賢直言，承審法官郭豫珍（右）根本是貪官之友。（圖／翻攝自師大官網）

黃智賢提到，「立法院組織法第32條規定公費助理要依照勞基法，法條很清楚明白，助理費這錢就是給助理的薪資，不是屬於立委彈性運用的錢，郭法官顯然連公款不但要公用，而且公款要法用，這種基本法裡都不懂，還可以曲解法條，說這是屬於立委可以彈性運用。」黃智賢直言「拜託，助理費即使過去是直接撥給立委，也必須要用來聘僱助理。」

黃智賢指出，郭法官還將所有高虹安用偽造文書、低薪高報、逼迫助理洗出來的公款，在小金庫，任她恣意爽用，都算是高虹安因公使用，接著點出關鍵「若助理費是給立委的錢，那就沿用過去，直接把錢匯給立委就好，為何要把助理薪資，改成直接匯給助理，就是因為不希望立委像高虹安這樣。」

黃智賢直言，「郭豫珍法官實在是太詭詐了點。雖然狡詐，但斧鑿痕跡如此清楚，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭。實在可悲，可鄙，可恨」、「郭法官說，助理薪資會改為直接匯給助理，是因所得稅問題，所以才把錢匯給助理，但她認為其實錢是要整包給立委的，郭法官妄自曲解法律的臉皮是很厚，但很LOW。」

黃智賢接著說，高虹安浮報助理費、跟浮報助理加班費，再把錢洗出來花用，這是郭法官承認的犯罪事實，「比如報4.5萬薪水，跟助理抽1萬來用，但助理實際只領到3.5萬薪水，而立法院卻要付4.5萬勞健保費用，多付的錢，是郭法官要幫忙付嗎，還是我們人民就是牛馬，納稅錢愛怎麼用怎麼浪費都應該？國家機關、國家法律與制度是可以任由立委套錢取利？」

黃智賢表示，「郭法官認為助理薪資跟助理加班費，都是屬於要給立委的錢，本質不是給助理的，而是給立委的，屬於立委可以彈性運用的範圍，真是荒唐給荒唐開門，因為荒唐到了家，法院補助立委的費用，除了助理費外，還有手機費、汽油費、辦公室費用等，還有國會交流費用、立委服務處租金補貼，各種補貼項目都羅列清楚，為什麼郭法官會幻想助理費，是整包給立委，任憑立委隨意使用？」

黃智賢直言「郭豫珍的體貼，只針對特定人，前台北市議員童仲彥因貪汙助理費5萬1842元，被判貪污罪確定，童仲彥聲請再審，高等法院駁回聲請，當時裁定駁回的受命法官，就是郭豫珍法官」，認為對方是懂人間律法的，但面對高虹安，就量身訂做判決，憑空說這錢是「實質補貼、彈性勻用」，痛批「真是好雙標，好可恥，好噁心。」

