高虹安貪污案二審無罪 凌濤：復職刻不容緩、2026藍白合可期

針對新竹市長高虹安涉貪案二審結果出爐，合議庭判決貪污罪無罪，國民黨桃園市議員凌濤今表示，內政部應即刻依法核定高虹安市長復職，讓市政回歸穩定運作。他也直言，隨著司法爭議告一段落，新竹縣市政治情勢將出現關鍵轉折，未來2026地方選舉，「藍白新竹合，新竹縣市一起贏」。

凌濤指出，高虹安市長在任期間，遭遇綠營排山倒海式的政治追殺，無論是檢調司法手段、特定媒體毀滅，甚至後續加碼推動罷免行動，都顯示出綠營毫無底線。他強調，如今二審合議庭已還給高市長清白，內政部理應立即讓高虹安復職新竹市長，還給新竹市民一個穩健、安定的施政空間。

凌濤也回憶，在大罷免期間，自己曾與民眾黨新竹市黨部主委李縉穎一同出席新竹宣講場合，公開替高虹安市長發聲，對抗綠營發起的「大惡罷」。他坦言，當時看替她感到相當不捨，但新竹市民最終做出了「最有智慧的選擇」，讓城市得以持續發展，祝福高虹安市長、也祝福新竹市民。

他進一步表示，隨著高虹安市長官司大勢底定，也為在野陣營的新竹縣市選情注入一劑強心針。從反惡罷一路走到2026地方選舉，新竹縣市已成為藍白合作的重要示範區。凌濤強調，待新竹縣長提名底定後，「藍白新竹合，新竹縣市一起贏」！

