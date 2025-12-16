即時中心／顏一軒報導

遭停職中的新竹市長高虹安，因任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，去（2024）年7月底一審遭判7年4個月、褫奪公權4年；經上訴後高院二審今（16）日宣判，撤銷《貪污罪》有罪判決，改以《使公務人員登載不實罪》判刑6個月，且得易科罰金，不過，高檢署已研議提起上訴。對此，內政部回應，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

廣告 廣告

快新聞／高虹安貪污案獲判無罪「可復職」 內政部回應了

高院今日針對高虹安涉入助理費案改以《使公務人員登載不實罪》判刑6個月。（資料照／高虹安提供）

高虹安擔任不分區立委期間，遭控詐取助理加班費等共46萬30元，北院去年7月26日做出一審判決，依照《貪污治罪條例》之利用職務機會詐取財物罪，判處7年4個月有期徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴，隨後內政部依《地方制度法》將高虹安予以停職。

針對高虹安的停職理由，內政部先前指出，依《地方制度法》第78條第1項規定，直轄市長、縣市首長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其市長職務，因此新竹市長一職，由新竹市原副市長邱臣遠代理迄今。

快新聞／高虹安貪污案獲判無罪「可復職」 內政部回應了

內政部長劉世芳。（資料照／內政部提供）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安貪污案二審無罪「可申請復職」 內政部回應了

更多民視新聞報導

涉貪助理費二審結果出爐！高虹安貪污部份無罪 因這罪判6個月

不副署是憲政救濟手段 黃偉哲：立法院可提出倒閣

高虹安涉貪二審改判無罪！民眾黨布局新竹成焦點 邱臣遠回應了

