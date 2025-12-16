高虹安貪污案二審翻盤可復職！林志潔：市政恐仍受影響

新竹市長高虹安涉助理費案二審撤銷貪污罪、改判登載不實，可依法復職。（圖／翻攝自高虹安臉書）





新竹市長高虹安因涉立委任內詐領助理費遭判貪污，一審重判並停職，二審卻出現重大轉折，高等法院撤銷貪污罪，改以《使公務員登載不實罪》判處6個月徒刑、得易科罰金。對此，陽明交大法律學者林志潔表示判決結果並不意外，並指出即使依法可立即復職，後續仍有訴訟纏身，市政運作恐難全然回歸正軌。

林志潔分析，一、二審在法律適用與判決見解上出現明顯差異，依司法實務經驗，檢察官極可能再提起上訴，案件恐進入最高法院審理。她指出，依《地方制度法》規定，高虹安在二審無貪污罪情況下，具備復職資格，但法律戰尚未畫下句點。

她也提醒，除了助理費相關案件外，高虹安另涉與旅美教授陳時奮之誣告官司，目前同樣在最高法院審理中。即便第三審原則上屬法律審，多以書面審查為主，不必頻繁出庭，但處理多起訴訟勢必耗費大量心力，對市政推動難免造成影響。

林志潔表示，新竹市需要的是專注治理、具備清廉形象與行政能力的市長，期盼市政運作不要再陷入空轉。她也談及未來地方首長選舉，強調各政黨應以候選人的操守、專業能力及城市發展願景爭取選民支持，而非將勝選寄望於對手司法風險或政治合作破裂，這才是民主競爭應有的態度。

