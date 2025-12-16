高虹安貪污案二審逆轉改無罪 林志潔：檢察官一定上訴

新竹市長高虹安貪污案二審改判無罪，陽明交通大學科法所特聘教授林志潔說，檢察官一定上訴。（資料照片／董孟航攝）

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判7年4月，不過台灣高等法院二審今（16日）改判貪污案無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。對此，陽明交通大學科法所特聘教授林志潔說，相信檢察官一定上訴到最高法院，即使依法高虹安可以即刻復職，但未來還是要頻跑法院。她也說，勝選不能寄託對手的合作是否破裂，或是對手是否被判有罪上。

《地方制度法》第78條規定，縣市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，就停止職務；經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

林志潔指出，針對一二審法律見解不一致，她相信檢察官一定上訴到最高法院，即使按照《地方制度法》，高虹安可以即刻復職，但未來應該還是要頻頻跑法院，以解決貪污助理費的訴訟。

林志潔也說，除此之外，高虹安還有跟教授陳時奮的誣告案件，目前也在最高法院。可以想見的是，未來在縣市首長大選中，以及市政的處理上，高虹安依然分身乏術

林志潔認為，明年的縣市首長大選，所有政黨一定都會派出最適任的候選人，應該要以候選人的品操、專業以及對於城市的規劃跟熱誠來決定，不太可能將勝選寄託於對手的合作是否破裂，或是對手是否被判有罪上，這個才是選舉應該要有的態度。



