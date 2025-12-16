高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發

​停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。



檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。

案件上訴第二審，高等法院去年11月間首度開庭審理，但合議庭法官認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條規定違反明確性原則，而有侵犯保障公務員身分的違憲之虞，因此今年初裁定將本案停止審理，並送司法院憲法法庭釋憲。但司法院不受理，全案又再回到高等法院續行審理。

高虹安今日的二審判決大逆轉，高院改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。​高虹安國會辦公室的4名助理，前行政主任「小兔」黃惠玟判4月；前公關主任「水母」王郁文判刑3月；前辦公室主任陳奐宇判刑2月，黃、王、陳3人皆得易科罰金，緩刑兩年。而前法務主任陳昱愷仍無罪。而在二審改判後，在其任期屆滿前得准其先行復職，代表高虹安將回歸市長職務。

對此，黑色之聲還原高虹安案的時間軸指出，2024年7月26日，一審宣判貪污罪後，內政部當天隨即宣布高虹安停職。2024年7月29日，內政部宣布停止給薪。2025年12月16日，二審宣判，高虹安貪污罪不成立，無罪，僅偽文判六月可易科罰金。

黑色之聲質疑，內政部要不要比照2024年7月26日的標準 ，馬上宣布高虹安復職？而這1年又5個月的薪水，是不是應即刻補發？



