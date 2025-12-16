高虹安貪污無罪拚復職 藍新竹選將喊話：藍白持續合作與努力

有意參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，在高虹安涉貪案二審判決結過出爐後，持續喊話藍白合作。 圖：擷取自何志勇臉書

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐領助理費案，高等法院今（16日）改判貪污案部分無罪，僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金，將讓高可依法申請復職，重回新竹市長崗位。國民黨籍桃園市議員凌濤喊話，「藍白新竹合，新竹縣市一起贏。」已表態爭取國民黨新竹市長提名的何志勇也發聲表示，他相信藍白只能持續合作與努力。

法院今作出判決後，高虹安對外回應，她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

何志勇則表示，高虹安二審改判無罪，高虹安在歷經這麼多個月以來委屈和壓力，他表達同情，更敬佩高虹安的勇氣。何志勇接著批評，民進黨政府利用司法對在野黨縣市首長進行政治追殺，從年初的大罷免開始，到所有的辦藍不辦綠，辦政敵不辦自己人，司法已經成為賴政府毀台亂政最骯髒的武器。他相信這絕對不是終點。

何志勇表示，司法確保國家和人民之間的契約關係，唯有透過健全的契約關係，人民才會相信有公平正義，也才會相信可以在這個社會上彼此公平競爭。他相信藍白只能持續合作與努力，用所有的勝選來制裁民進黨政府的毀台亂政。才能真的做到「抗賴保台」，才是真正的愛台灣。

凌濤也在臉書張貼的合照表示，這張照片是大罷免期間，他們在新竹宣講場合的合照，當時他們跟國民黨新竹市黨部主委李縉穎替高虹安贊聲、對戰綠營發起的大罷免，替高虹安感到相當不捨，新竹市民最終是做了最有智慧的選擇，讓新竹繼續發展，祝福高虹安市長、也祝福新竹市民。

凌濤喊話，高虹安的官司大勢底定，也為在野新竹縣市的選情，注入一股強心針，從反罷免到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區；當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏。

