高虹安貪污無罪理由掀法界巨浪 王義川為「這事」拍桌尬藍議員

政治中心／程正邦報導

高虹安貪污無罪理由掀法界巨浪，民進黨立委王義川國議員。（圖／新台派上線）

新竹市長高虹安的貪污案今天在高等法院二審宣判，結果出乎眾人意料，法院撤銷了一審的貪污罪判決，改以較輕的偽造文書罪判處她有期徒刑6個月，得易科罰金。這一戲劇性的逆轉，不僅在政壇掀起波瀾，更在律師圈內引發軒然大波。資深律師直言，即使有了高等法院的判例，基於對法律的敬畏，許多人仍「不敢遵守」，暗示「無罪理由」的荒謬性。民進黨立委王義川更在錄影現場怒得拍桌大喊：「個人意見怎能當判決依據。」

王義川對高院法官拿立院回函作判決依據相當不滿。（圖／新台派上線）

針對高虹安獲判貪污罪無罪，高等法院提出的三大核心理由，成為爭議的焦點：

爭議一：助理費屬「實質補助」，可彈性運用？

執業律師李育昇在《新台派上線》節目中分析，高等法院認為立委的助理費屬於「實質補助」，可以讓立法委員「彈性運用」。其法源依據是《立法院組織法》第32條，該條文規範了立委公費助理的人數與相關費用編列。

然而，李育昇律師指出，從法條白紙黑字的內容來看，第32條明確記載：「公費助理與委員同進退，依勞動法規定相關費用，均由立法院編列預算支應之。」這清楚顯示助理費本質上是勞動基準法規定的助理薪資，是支付給「員工」的勞動報酬，並非委員的「個人補助」。

王義川認為，立院為高虹安無罪判決背書的幕後黑手只有一個人，「那就是韓國瑜」。（圖／新台派上線）

李育昇質疑，當條文內容已經非常明確時，高院卻避開文字的直接解釋，轉而引用所謂的「立法意旨」來論證其為實質補助。法律解釋原則上，只在條文意義不明確時，才需探究立法意旨或沿革。他認為高院的引用邏輯有誤，使得第一個無罪理由在法律解釋上難以服眾。

高虹安貪污無罪理由之一是法官認為她沒有不法意圖，因為之前的人告訴她助理費可以彈性運用。（圖／新台派上線）

爭議二：委員缺乏「不法所有意圖」？

高院第二個理由是認定高虹安等人「欠缺不法所有意圖」。法院採信高虹安剛擔任立委，對相關制度不熟悉，且其作法是「沿襲」自其他委員的辦公室零用金制度。判決認為高虹安並非制度創始者，主觀上沒有要「偷竊」或「非法佔有」的意圖。

然而，這個理由也引發討論。在法律上，對於公款的挪用，知不知道是違法行為，與行為人主觀上「有沒有據為己有」的意圖，界線往往模糊，且「不知法」是否能作為免責的理由，在司法實務中也常受嚴格檢視。

黃敬平指出，立法院回函高院，助理費是補助立委問政所需的「補助費性質」。（圖／新台派上線）

爭議三：立法院函覆佐證經費性質？

國民黨桃園市議員黃敬平在節目中指出，法官的判決依據之一，是立法院函覆給高等法院的公文。該函覆內容指出，立法院編列公費助理經費是為了「補助立委問政所需的財力不足」，本質上也屬於立法委員的「補助費性質」。

此點立刻引發民進黨立委王義川的強烈不滿。王義川拍桌痛批，這份所謂的「立法院報告」或「函覆」，不過是立法院內部部分「職員」或「個人」撰寫的意見報告，通常是提供給委員參考，絕不能代表立法院的正式意見，更沒有解釋法律的資格。他質疑，高院法官竟拿行政機關員工的回文作為判決的法律依據，是嚴重混淆概念，甚至怒喊要求立法院長韓國瑜出面說明，這份公文是否代表立法院的官方立場。

李正皓認為，立法院法制局屬於公務員，不具解釋法條的資格，法官才能解釋法條。（圖／新台派上線）

法官權限與行政機關回覆：誰有解釋法律的資格？

針對立法院回函作為判決依據的爭議，主持人李正皓指出，行政單位並沒有解釋法律的資格，解釋法律的權力專屬於法官與司法院大法官。高等法院發函詢問立法院，立法院行政單位回函，僅能說明實務運作，但最終對《立法院組織法》的解釋權，仍應在法院。若法官採信行政機關員工的意見作為判決核心依據，無異於將法官的法律解釋權「推給公務員」，此舉在法界人士看來，是極為罕見且具爭議性的做法。

由於判決理由直接挑戰了現有法條的明確性，加上強烈爭議的「立院函覆」援引，外界普遍預期，此案最終將會進入最高法院，由更高層級的司法機關對這些爭議點做出最終裁斷。目前高檢署已表示，將在收到完整判決書後研議是否提起上訴，高虹安復職時程恐再生變數。

