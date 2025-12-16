高虹安貪污無罪的意義

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判貪污無罪，而以《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6個月，可易科罰金。高虹安經歷1年4個月停職，高院改判彰顯了司法回歸專業、打臉憲法法庭政治化、擺脫政黨迫害、新竹市長選情再燃等4大意義。

高虹安被控在民國109年擔任立委時，虛報助理酬金詐領46萬30元，北檢依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴她及4名助理，北院去年7月一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年。

台灣高等法院的法官郭豫珍承審本案時認為，《立法院組織法》第32條第1項的規定有違憲爭議，因此聲請憲法法庭判決違憲，並裁定停止本案審理。但大法官認為應由法院依個案認定即可，因此裁定不受理。當時各界解讀為是大法官配合賴政府對高虹安政治追殺。

這次郭豫珍採取「彼怠我奮，一舉必克」的作法，判決高虹安及助理的貪污無罪7大理由，就是以《立法院組織法》為判決基礎，羅列出「法律條文」與「實務認定」兩大面向，先禮後兵，打臉憲法法庭的泛政治化。

高等法院條列三大理由，說明高虹安運用立委助理費都是是合法行為。其一，助理費之性質應屬「實質補助，彈性勻用」；其二，該法明定助理費是以「每一立法委員」統籌數額為單位；其三，預算編列在「委員問政業務」項下。

從實務認定上，首先，高院調查助理酬金及加班費，最初就是直接撥入立委帳戶統籌管理。其次，依中央主計主管機關的定義，也將「助理待遇」納為「立委聘用助理待遇」補助。再加上立法院函覆高院時表示，公費助理費是立委補助費性質。這三個事實說明高有權力支配金錢。

最特別的是，高院認為辦公室零用金制度並非高虹安所創，而檢察官及原審的北院，純以《貪污治罪條例》第5條第1項第2款之構成要件檢視全案，卻無新事證可證明高可支配的款額高於應支付的公費助理，何來貪污？

高院的判決凸顯北檢和北院長期以來被外界質疑的政治辦案手法。在政黨政治的層面上，高院在高虹安任期屆滿前做出判決，不僅讓高可回歸市長職務，有期徒刑6月得易科罰金，助理均判緩刑，也讓原團隊重燃下屆市長參選的生機。

就司法意義而言，這個判決更透露出高院法官不讓政治介入司法，實現判決公平的實體正義，保障政治被告權利的程序正義，對違法亂政的賴政府是一大棒喝。（作者為法律事務工作者）