高虹安貪污無罪！她揭關鍵：韓國瑜的法制局

▲停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。（圖／翻攝自高虹安臉書）

[NOWnews今日新聞] 停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。不過政治評論員吳靜怡說，高虹安並非完全無罪，而是貪污罪不成立，轉為較輕罪名。

吳靜怡指出，判決逆轉的原因是法官對《立院組織法》有疑問時，立法院法制局提供函覆文件，該文件指出，助理費及加班費性質屬「立法委員補助費」，可由立委統籌彈性運用，而非純人事費。吳靜怡說，高院因此認定，高虹安浮報薪資及加班費雖有不實登載，但欠缺貪污犯意，不構成詐取公款。

吳靜怡提到，立法院長韓國瑜上任後，立院法制局角色引發關注，全台灣都在等待，看看立院是否有指導司法辦案，若法制局認定立法院公費助理為立法委員補助延伸，其他經費如委員會館電費、國際交流費及選民服務經費，也應由立委統籌。

吳靜怡表示，外界曾笑稱韓國瑜像國民黨大黨鞭傅崐萁的小弟，但她說，法制局在此案中扮演關鍵角色，對案件發展造成重大影響，並提供法院認定的重要依據。

吳靜怡強調，整體判決顯示，高虹安二審雖非完全無罪，但貪污罪不成立。她指出，此案的關鍵在於立法院法制局的函覆以及助理費使用認定，對立法院人事費運用及司法審理標準具有示範效應。

