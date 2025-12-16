高虹安貪污無罪 沈伯洋揭關鍵：立法院幫忙作證

高虹安貪污無罪，立委沈伯洋酸以後只要立法院作證就好了。（圖 /鄒保祥攝）

新竹市長高虹安貪污罪二審判決逆轉無罪，改以《使公務人員登載不實罪》判6月，得易科罰金。民進黨立委沈伯洋在社群上嘲諷表示，國民黨立委陳玉珍不用修法將助理費案除罪化了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，直呼「以前被判貪污的情何以堪。」

沈伯洋指出，高虹安案簡單來說，就是把助理當人頭，詐領助理費。法院對於詐領部分認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費，這部分讓他覺得非常疑惑。

沈伯洋說，他看了高院的新聞稿，理由是因為立法院回覆高等法院，「助理費本來就是立法委員的」所以沒有貪污問題，另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。

沈伯洋嘲諷表示，看來他刑法的書要改寫了，然後陳玉珍也不用推修法了。



