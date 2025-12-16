高虹安貪污無罪「立院幫忙」？沈伯洋喊要改寫刑法書：陳玉珍不用修法了

高虹安助理費案二審大逆轉，貪污罪改判無罪，立委沈伯洋表示，國民黨立委陳玉珍也不用推動修法了，以後立院去法院作證就好。新竹市政府提供



新竹市長高虹安助理費案今日二審判決出爐，高院撤銷原本貪污罪宣判，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。立委沈伯洋對此指出，高虹安之所以貪污部分獲判無罪，原來是立法院幫忙，以後只要立法院去法院幫忙作證，說助理費本來就是立法委員的就好，國民黨立委陳玉珍也不用修法將助理費案除罪化了，「以前被判貪污的真的情何以堪。」

沈伯洋指出，高虹安案簡單來說，就是把助理當人頭並詐領助理費，然而法院認定詐領部分是偽造文書，最後卻又說不構成詐領助理費，這部分讓他覺得非常疑惑，看了高院的新聞稿，才知道理由是因為立法院向高院表示「助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪污問題。」

沈伯洋接著指出，高院收到立法院的回覆後，竟只表示「好的，收到」，還稱高虹安是第一次擔任立委，對制度不熟悉，這次並非故意、只是一時不小心，「看來我刑法的書要改寫了，陳玉珍也不用修法了。以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好。」沈伯洋直言，高院今日宣判，對於以前被判貪污的人來說，真的情何以堪。

