高虹安貪污無罪…黃帝穎指判決上到最高法院應會撤銷：誣告罪若年中遭駁回即「無法登記參選」

新竹市長高虹安因日前詐領助理費一案被高院以「助理費是立委補助費」為由宣判貪汙無罪，回歸市府工作，引發社會巨大爭議。律師黃帝穎今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，過往20年來對助理費的見解都是「公款」，去年最高法院最新判決也是如此，因此實務上，高虹安案只要上到最高法院，貪汙無罪應會被撤銷。他也說，能真正影響高參選資格的，是對翁達瑞教授的誣告案，只要年中上訴遭駁回，就無法登記參選2026。

對於高虹安詐領助理費案被判貪汙無罪，黃帝穎表示，引發社會譁然以接受的是，高院把國會助理的薪資當作立委的補助費，但他查過去年最新的判決，最高法院的見解仍維持在「民意代表的助理費為公款，不是補助款或實質補貼」。



黃帝穎強調，這20年來都是同一個見解，連最高法院在114年最新的判決，關於基隆議員的案子都是按照「助理費是公款」下判決，同一年高院對顏寬恒案的判決也是如此。他表示，高虹安案有「獨創見解」，過去從未有過，但在實務方面只要上到最高法院，應該就會被撤銷。



提到若檢方上訴到最高法院，是否會影響高虹安參選，黃帝穎表示，貪汙案件的判決大概只會影響到她會否再次被停職；會影響高虹安候選人資格的事，反而是對翁達瑞教授的誣告罪。



黃帝穎說，誣告罪其實判得不重，七年以下徒刑的犯罪，不能易科罰金，不是繳完錢就結束了，現階段是高虹安上訴到最高法院，因為她一、二審都被判誣告有罪，只要在今年選舉之前，最高法院駁回高的上訴，案件就確定了。



黃帝穎指出，高虹安六個月徒刑不是入監服刑，就是轉服社會勞役；但選罷法規定，只要沒有服刑完畢，就無法登記參選，因此只要在今年中案件判刑確定，高虹安就會有六個月徒刑，導致她無法再選新竹市。

