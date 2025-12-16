高虹安貪污罪二審撤銷 改判6個月得易科罰金

民眾黨秘書長周榆修表示，「今天判決很清楚明白地向全台灣人民說明了高虹安市長沒有貪污，我們也希望，民進黨政府已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始停止撕裂國家、停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式再度把這個國家陷入混亂。」

高院判決被外界形容是「大逆轉」，高虹安透過文字回應，感謝高院合議庭認定自己並無貪污不法，並指出將依法盡速完成「復職」程序，回到市長的工作崗位上。而內政部表示，高虹安依《地方制度法》規定可申請市長復職，將在收到申請書後依法辦理。



