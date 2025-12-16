高虹安貪污罪二審逆轉拚復職 仍有一「變數」不容樂觀

一直勤走地方的高虹安，貪污罪暫時解套但仍有誣告官司待解。（圖：施淑婷臉書）

新竹市長高虹安的助理費貪汙案，二審出現大逆轉！高虹安由一審貪污罪判刑7年4個月，改以偽造文書罪名判刑6個月、可易科罰金。目前停職中的高虹安，獲悉二審判決後，已立即向內政部提出復職聲請。由於高虹安可復職，依之前藍白高層的默契，重回市府的高虹安可望代表藍白合爭取新竹市長的連任。

高虹安二審判決改判偽造文書，刑期由貪污罪的7年4個月改為6個月可易科罰金，高虹安已向內政部聲請復職重回市府。隨著高虹安重回市府，原本選情複雜的2026新竹市長選舉，選情瞬間變的單純許多。

廣告 廣告

據了解，國民黨主席鄭麗文甫上任拜訪新竹市議會時，就特別關心高虹安的官司，也認為如果高虹安官司有解，可望推派高虹安代表藍白合爭取市長連任。新竹市議長許俢睿指出，藍白合在新竹市議會合作相當愉快，高虹安也是新竹市的藍白共主。在藍白高層都有默契的情況下，高虹安定於一尊爭取市長連任幾乎已確定。

高虹安過了第一關，目前仍有翁達瑞的自訴誣告案仍在最高法院審理當中。翁達瑞自訴控高虹安誣告案，高虹安被判6個月徒刑，由於誣告案屬重罪，不得易科罰金，高虹安除了發回二審重審之外，也有駁回高虹安上訴可能。如果最高法院駁回高虹安上訴，判刑6個月確定，高虹安只有服刑或易服勞動役的兩種可能。換言之，高虹安還有誣告官司的第二關要過！（彭清仁報導）