高虹安貪污罪二審遭撤銷 竹市府：即刻向內政部提出復職申請

高虹安貪污罪二審遭撤銷，新竹市府民政處已向內政部提出復職申請，籲內政部讓高虹安即刻復職。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕停職中的新竹市長高虹安立委助理費貪污罪二審大逆轉，改判使公務人員登載不實判刑6個月，得易科罰金。新竹市民政處表示，市府已依照相關規定，今天(16日)宣判後第一時間向內政部提出復職申請。期內政部能盡速核准，讓高虹安能依法即刻復職，處理市政。

民政處表示，依據地方制度法第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

對此，市府內部已在安排高虹安復職的相關作業，內部人員更提到，如果內政部能像去年7月26日一審宣判後將高虹安即刻停職的速度，那今天二審宣判無罪後，內政部也應以同樣速度讓高虹安即刻復職，處理市政工作。內部人員已在期待高虹安回到市長室，處理市政業務。

