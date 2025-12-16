高虹安貪污罪撤銷可復職！ 藍支持明年續藍白合、綠爭取市民認同

高虹安貪污罪二審遭撤銷可復職，對明年市長選舉，藍支持明年續藍白合，綠則續爭取市民認同。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕停職中的新竹市長高虹安貪污罪高院二審宣判今天大逆轉，改判使公務人員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，高虹安依法可復職。

對此，民進黨新竹市黨部表示，毋論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，黨部「尊重司法」的立場不會改變。對明年的新竹市長選舉，民進黨地方與中央一定會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。

國民黨新竹市黨部主委王志豪則回應，樂見此結果，也肯定高院還高虹安清白，但遲來的正義非正義也，對當事者而言，因漫長訴訟須承受巨大的痛苦屈辱與人格損害，是很難以去彌補的。尤其民進黨無差別全面大罷免之時，市民選擇相信高虹安的清白，不同意罷免案的投票數，竟高出2022年高虹安當選市長的得票數，這也是藍白合對抗政治迫害的範本。對於明年的市長選舉，黨部會因應當前形勢，廣集民意，綜整評估後報請中央，並以爭取2028勝選為最重目標，藍白仍會密切協調合作。

市議會國民黨團總召陳慶齡表示，此判決是還給高虹安清白，希望她趕快回到市長位置，讓市府機器再次正常運作及穩定軍心。對明年市長選舉布局，竹市是藍白合的示範縣市，只要高虹安能選，「我們都是非常樂見，也願意來支持」，包括地方、中央都是相同想法，黨團也同樣支持。

市議會時代力量黨團則說，即使本案尚未三審定讞，內政部還是應先讓高虹安復職，讓市政穩定、問責清楚。與其讓高虹安繼續當影武者，不如讓高虹安以市長身分面對市政問題、接受議會的監督和市民的問責。

