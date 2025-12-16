高虹安貪污罪撤銷改判 竹市藍委鄭正鈐也說話了

高虹安貪污罪二審撤銷改判，國民黨新竹市立委鄭正鈐(左一)也說話了！圖為高虹安(中)與鄭正鈐、民眾黨主席黃國昌(左二)今年大罷免期間合體畫面。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安助理費貪污罪二審今天宣判大逆轉，原貪污罪撤銷，改以使公務人員登載不實判6個月，得易科罰金。對此結果，國民黨竹市立委鄭正鈐說，今天高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安的貪污重判，明確認定不構成貪污治罪條例犯罪。很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。

對於明年縣市長選舉是否繼續藍白合，鄭正鈐未回應，只說黨中央及黨部一定會做最後的評估與決策。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月

貪污案撤銷可復職 高虹安：依法完成復職程序

高虹安貪污罪撤銷可復職還能競選連任 律師這樣分析

高虹安涉貪二審改判無罪 律師：高虹安具復職條件

