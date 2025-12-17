高虹安貪污罪撤銷申請復職 劉世芳證實：已收到公文

新竹市長高虹安詐領助理費案，高院二審撤銷貪污罪部分，新竹市府已依法送出高虹安的復職申請，內政部長劉世芳今（17）天到立院備詢前，證實內政部已在昨天下班前收到公文，並表示公文正在簽辦中。

高虹安涉入詐領助理費的案子昨天出現大逆轉，在二審宣判中貪污罪被撤銷，新竹市府第一時間送出高虹安的復職申請，內政部長劉世芳今天也證實已經收到相關公文。劉世芳說，昨天下班左右接到新竹市政府的來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務，依據地方制度法第78條規定，現在公文已經在簽辦當中，至於簽辦的時程會是多久，她則坦言，內部如果完成其他簽辦程序的話會相當快。

此外，針對高虹安於停職期間的薪水是否會補還，劉世芳則回應，「復職以後就照常，程序該怎麼走就怎麼走」，相關薪資會依法補償給高虹安。

