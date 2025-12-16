高虹安貪污罪撤銷 代理市長邱臣遠恭喜「盼盡快復職」：已啟動交接

新竹市代理市長邱臣遠。李政龍攝



新竹市長高虹安涉助理費案，二審出現重大逆轉，法院撤銷原貪污罪判決，改以「使公務員登載不實罪」判處6個月有期徒刑，得易科罰金。隨著貪污罪名不成立，高虹安是否復職備受關注。對此，已代理市長職務1年4個月的新竹市代理市長邱臣遠今（12/16）日受訪表示，恭喜高虹安市長，並期待她能依法順利申請復職，盡快回歸市府團隊。

邱臣遠指出，高虹安市長在司法案件歷經長時間攻防相當辛苦，市府團隊在她暫時停職期間始終堅守崗位，也一直期盼她能早日歸隊。他已在第一時間責成相關局處啟動交接準備作業，並希望內政部能儘速完成審核程序，讓高虹安市長得以回到原職，與市府團隊持續為新竹市打拼。

廣告 廣告

邱臣遠也提到，自己代理市長期間，感謝市府各局處同仁在高度壓力下穩定推動市政，不僅面對大罷免的挑戰，也必須確保市政運作不中斷，團隊上下皆親力親為、如履薄冰，確保各項政策順利推進。

邱臣遠表示，在這個值得慶祝的時刻，期待高虹安市長能夠盡快回歸，重新帶領市府團隊，讓新竹市政穩定向前，回應民意與支持者的決心。

至於媒體詢問民眾黨未來在新竹市長選舉的布局，邱臣遠則回應，今日行程以市政為主，相關黨務議題，將另擇時間對外說明。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜