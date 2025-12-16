高虹安貪污罪撤銷！學者：立委直接每月加薪57萬？到底該怎麼教小孩？

記者李鴻典／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費遭停職，高院今（16）日二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污罪部分撤回。民進黨立委沈伯洋表示，高虹安案原來是立法院幫忙，直言「以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪污的真的情何以堪！」學者陳方隅也感嘆，繳稅養一堆貪贓枉法又不好好上班的立委，這樣子我們到底該怎麼教小孩呢？

高虹安涉貪案二審，改依偽造文書罪判6月得易科罰金。

陳方隅寫道【立委直接每月加薪57萬？超爽der】，他指出，立法委員的「助理費」是由國家出的錢、要給立委聘任助理來工作的，無論如何都不會是立法委員的「私房錢」。你必須實報實銷助理的工作費用，但現在高虹安案二審法官告訴大家，立法委員可以光明正大叫助理浮報薪資之後把錢私用（洗頭、買個人衛生用品etc）。

陳方隅說，而現在不管是立法院寫給法院的見解，以及陳玉珍等國民黨立委提案修法，都直接認定這一大筆薪資會變成立委自己的補助，以後就是直接變成立委私房錢，不給助理也不會怎麼樣，等於每位立委直接每個月加薪57萬！

​況且，這位奇葩法官可以判定「偽造文書取得公家給的財產」有罪，但貪汙無罪，這到底是哪個世界來的神奇邏輯？如果這樣子若說得通，那老師們的國科會計劃能不能也把要給助理的錢都私自使用？

​陳方隅提到，判決理由說「高虹安是第一次擔任立委，且助理主張虛報回捐是立院慣例，所以沒有貪污犯意」，一個人貪汙把所有人都拖下水？高虹安不是自稱什麼北一台大高材生，從小到大功課很好，會不知道說公費不可以直接進口袋？

​陳方隅感嘆，今天這個判決無論如何都是神扯。貪污除罪化之後，這些被貪掉的錢都是我們的納稅錢耶...而且現在立法院重大法案都不審查、不討論、三讀前才拿出版本，我們繳稅養一堆貪贓枉法又不好好上班的立委，這樣子我們到底該怎麼教小孩呢？

