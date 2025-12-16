高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴

記者李鴻典／台北報導

停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。

徐千晴貼出跟高虹安合照直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。（圖／翻攝自徐千晴臉書）

針對今日判決結果，高虹安發出聲明，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷；至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安說，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

台灣民眾黨新竹黨部則貼出民眾黨聲明。針對今日高等法院，對高虹安市長涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金， 台灣民眾黨對此表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

台灣民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

台灣民眾黨新竹黨部貼出民眾黨聲明。（圖／翻攝自台灣民眾黨新竹黨部臉書）

有民眾黨最美發言人之稱的現任台灣民眾黨桃園市黨部發言人徐千晴則貼出一張她跟高虹安的合照並表示，感謝主，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。

