高虹安貪污罪撤銷 竹市府火速申請復職 最快今下午回市府

[Newtalk新聞] 台灣高等法院今（16）日針對新竹市長高虹安涉貪案進行二審宣判，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」改判6月。隨著貪污罪名撤銷，原先停職的「貪污」法律基礎已不存在。因此，新竹市府今日已於宣判之後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。

新竹市政府民政處表示，依據《地方制度法》第78條第2項，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處指出，市府已依照相關規定，於今日宣判後第一時間向內政部提出復職申請。

據了解，高虹安助理費案一審宣判時，內政部當日下午就已發文，隔天就即刻將高虹安停職，市府今早已向內政部提出復職申請，高虹安預計最快今天下午即刻復職。

內政部表示，高虹安市長依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之《貪污治罪條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

