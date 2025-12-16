高虹安貪污罪撤銷 竹市議員廖子齊：高虹安仍因浮報助理費被判刑

高虹安貪污罪二審判決結果被撤銷改判，新竹市議員廖子齊認為高虹安仍因浮報助理費被判刑6個月。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安助理費案今天二審判決出爐，原貪污罪撤銷，改判「使公務員登載不實罪」6個月，得易科罰金。停職中的高虹安可望很快復職，市議員廖子齊認為此結果不意外，因今年2月，承審本案的高等法院法官曾出乎外界預期，主動就《立法院組織法》相關問題聲請釋憲，但被憲法法庭裁定不受理。當時外界已推測，高院法官對「助理費性質」的理解，可能與一審法院和過往實務與判例存在明顯差異。今日判決結果印證此判斷。但高虹安確實仍因浮報助理費被判刑。

她說，檢方仍可依法上訴，全案尚未定讞。司法沒有什麼死了又活了，對判決提出批評與討論，是民主社會的常態；她雖尊重司法判決，但不等於認同高院此次的法律見解。其中最難以理解的是，法官接受助理費性質屬公費對立法委員的「實質補助、彈性勻用」說法，依此見解，助理費被視為一筆為協助立委聘用助理而提供的整體補助，在個別委員的總額度內，如何運用原則上不構成貪污問題。但問題在本案中的金錢，並非實際用於支付助理薪資，而是被挪作所謂的「辦公室公積金」。這樣的用途，與制度原本設計「補助委員聘任助理人事費」的目的，顯然存在本質上的落差。

公費制度給予民代一筆聘助理的公費補助金額上限，不代表那一整筆錢是屬於委員本人，更不代表委員可以拿來用作付助理薪水以外的用途。如果辦公室真的有公積金或其他營運支出需要，公費補助項目無法適用或金額不足，本應由民代自行負擔。絕不是動歪腦筋、透過浮報助理費的方式來補足，這正是本案中「使公務員登載不實罪」仍然成立的關鍵，因為高虹安確實做了不實浮報的事。

至於法官提到高虹安付費聘助理的花費大於她浮報助理費的總額，此論述同樣令人費解。她願意自掏腰包聘請助理，與是否曾浮報助理費、取得不符用途的公款，兩者在法律上本應是截然不同的問題，實在難以作為無罪的論證基礎。

