高虹安貪污罪撤銷！陳琬惠：停止司法追殺

▲高虹安貪污罪撤銷，民眾黨前立委陳琬惠喊話停止司法追殺再把國家陷入混亂。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委期間遭控詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改以偽造文書罪判6個月、可易科罰金。曾與高虹安同為立院同僚、前立委陳琬惠表示，希望民進黨政府應該從這個判決開始停止撕裂國家、停止用雙標的方式處理政敵、停止用司法追殺再把國家陷入混亂。

陳琬惠表示，「行程中得知好消息！！」高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

陳琬惠指出，判決清楚明白的昭告台灣社會高虹安沒有貪污，希望民進黨政府應該從這個判決開始停止撕裂國家、停止用雙標的方式處理政敵、停止用司法追殺再把國家陷入混亂。

前新竹市府發言人、現任民政局長施淑婷表示，「經過16個多月等待，今天的判決終於還給新竹市民一個公道！這位代表了民主自由、人民意志的安安市長，終於能繼續為市民服務。」

