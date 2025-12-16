高虹安貪污罪為何被撤銷？沈伯洋驚爆：立法院回覆高院「這句話」

即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安日前遭控涉貪助理費，北院因此對其判刑7年4月；高也暫時失去新竹市長職位、並且退出民眾黨。豈料，今（16）稍早傳出二審判決大逆轉，貪污罪撤銷、僅以《使公務人員登載不實》罪判刑6月，且可易科罰金；一二審無論判決結果、適用法條、或是犯行見解，都有極大出入，因此引發外界譁然。結果，民進黨立委沈伯洋稍早又爆料，根據高院對判決結果的說明，高虹安貪污罪被撤，竟是因為採納立法院的回覆。

沈伯洋說明，高虹安當初就是將助理當成人頭，進而詐領助理費；然而，高等法院卻僅對於詐領行為，認定只涉犯偽造文書，認為並不另外構成詐領助理費。因此他說：「我覺得非常疑惑，剛剛就看了高院的新聞稿，結果判決理由是，立法院回覆高等法院、宣稱『助理費本來就是立法委員的』，所以『沒有貪污問題』」。然後，「高等法院就說，『好的收到』」，沈伯洋描述。

沈伯洋進一步指出，法院甚至還提到，因為高虹安當初是首次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，判斷她沒有故意、是不小心的。這讓他不禁大酸說：「看來我刑法的書要改寫了。陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好」。沈伯洋怒問，如果可採用這樣的見解，以前也被判貪污罪的人「真的情何以堪」？

另一位民進黨立委鍾佳濱也坦言，目前國會正在推動「助理費除罪化」法案，是否連帶影響目前正在進行的司法審判？無疑必須密切注意。他另指出，判決內容只能證明，高虹安或許並無私吞薪資，但有沒有公款公用？其實仍待調查及後續了解。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

