高虹安貪污罪逆轉是因立法院函文 沈伯洋酸：以後都立院作證就好

民進黨立委沈伯洋表示，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立委的就好，以前被判貪汙的真的情何以堪。（本報資料照片）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日宣判撤銷貪汙罪，依使公務員登載不實罪，改判高6月有期徒刑，得易科罰金，高院說明是因為立法院函文認為「立委公費助理經費」本質上是屬於立委補助費的性質；民進黨立委沈伯洋表示，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立委的就好，以前被判貪污的真的情何以堪￼。

高院發言人潘翠雪說，高虹安向涉案助理說明薪水8萬元，但其中1萬元要提撥作為公基金，所以薪水是7萬元，但是向立法院報領8萬元，產生登錄不符合的現象，構成《刑法》214條「使公務員登載不實」罪。

廣告 廣告

她說，就中央主計主管機關歷來的定義認為，助理待遇納為民意代表聘用助理待遇的補助，立法院函文認為，編列立委公費助理經費是補助立委問政需要所需的財力不足，本質上是屬於立委補助費的性質，基於上述理由，認為高虹安等人不具有《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪的故意。

對此沈伯洋直言「高虹安案原來是立法院幫忙」，簡單來說，高虹安就是把助理當人頭，詐領助理費；高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費。

他指出，高院的理由是因為「立法院回覆高等法院」說「助理費本來就是立法委員的」，所以「沒有貪污問題」，另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立委，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。

沈伯洋痛批，看來《刑法》的書要改寫，國民黨立委陳玉珍也不用修法，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好。以前被判貪汙的真的情何以堪。

【看原文連結】