高虹安貪污罪逆轉沒事 黃國昌：終於還給清白

記者楊佩琪／台北報導

高等法院審理新竹市長高虹安被控詐領助理費案，16日宣判，貪污治罪條例部分撤銷，僅依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。消息一出，正在台北地方法院旁聽民眾黨前主席柯文哲案的現任主席黃國昌，在法庭外接受媒體訪問，表示終於還給高虹安清白，也證明所有公款沒落入高虹安口袋，就看檢察官還會不會上訴，綠營還會不會繼續追殺。

黃國昌表示，法官就貪污部分宣告無罪，是終於還給高虹安一個清白，是遲來的正義，因為如此莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長職被停職，綠營羞辱了多久，甚至發動大罷免時，將莫須有的罪名套在高虹安身上。

廣告 廣告

當初辦公室的主任，把在前一個立委辦公室，同一套管帳方式搬到高虹安的辦公室，結果高虹安有事，這是什麼道理？現在終於還給高虹安一個公道，也證明所有公款都用在公務上，沒有錢進到高虹安的個人口袋。過去攻擊高虹安的名嘴、側翼等應該站出來給高虹安一個道歉，還一個最基本的公道，還是打算繼續追殺？實在讓他相當擔心。

根據二審高院宣判，原判決撤銷，高虹安共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月；前公關主任，「水母」王郁文共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

前行政主任，「小兔」黃惠玟共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年；前辦公室主任陳奐宇共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。前法務主任陳昱愷一審無罪，上訴駁回。

更多三立新聞網報導

詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

「小沈1500」是錢！檢大酸柯文哲 excel可以「pay」出幾百萬

「小沈1500」金流在哪？檢認「帳冊就是金流」 柯文哲斥：用臆測編故事

京華城案開庭柯文哲插嘴「亂說」被制止 檢察官真心話大爆發

