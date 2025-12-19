高虹安貪污逆轉無罪 媒體人：不寒而慄！「搞定司法」的幕後藏鏡人是誰？

高虹安(中)貪污案二審逆轉無罪，媒體人詹凌瑀直言，「有人會搞定司法」？這句話難道是預言？讓司法大轉彎的藏鏡人，究竟是誰？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安助理費貪污案，二審大逆轉，判貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；民進黨立委質疑立法院函覆法院的公文為高脫罪。對此，媒體人詹凌瑀今（19）日直言，「有人會搞定司法」？這句話難道是預言？隱身在幕後、讓司法大轉彎的藏鏡人，究竟是誰？

高虹安貪污部分獲判無罪，據高等法院發布新聞稿表示，立法院函覆高等法院，認為公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於「立法委員補助費性質」；對於公費助理經費之立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」的性質。

對此，詹凌瑀發文表示，據民進黨團揭露立法院實際的回函內容，一個巨大的黑洞浮現了：公文裡面根本沒有這幾句話。不禁讓人質疑，到底是法官在說謊？還是法律見解可以為了特定對象憑空創造？

她提及，根據揭露的公文內容，立法院秘書長周萬來的回函僅表示「公費助理係由委員自行聘用，立法院僅依辦公室提供資料代辦薪資核撥」。公文裡隻字未提這筆錢可以讓立委自由挪用，更沒有所謂「實質補助」的定論。

詹凌瑀質疑，高等法院郭豫珍法官所稱的「判決理由已在判決書中說明」究竟依據為何？若立法院的正式公文沒有這些文字，合議庭又是如何透過「法律確信」將其解讀為立委的零用金？回想起高虹安私下對助理說的那句「有人會搞定司法」，如今對照這份充滿爭議、甚至被指控與公文內容不符的判決書，簡直令人不寒而慄，難道這就是高虹安口中那位「搞定司法」的藏鏡人在發揮影響力嗎？

詹凌瑀直言，若連公文書信的內容都能被擴大解釋到這種程度，只為了幫貪污行為解套，那司法的公正性何在？當制度的模糊成為權貴的護身符，法律就只是強者的工具，「那個隱身在幕後、能讓司法大轉彎的藏鏡人，究竟是誰？」

