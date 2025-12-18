高虹安貪污逆轉無罪 立法院函覆文件曝光無「彈性勻用」文字

高虹安已復職新竹市長。（鏡新聞）

新竹市長高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，貪污部分二審逆轉改判無罪，關鍵在高院引用立法院回函，指助理費和加班費本質上應屬於「實質補助，彈性勻用」。民進黨立院黨團要求提供相關回函資料，今（18日）收到該份公文，根據公文內容，未見高院法官所認定的助理費本質應屬於「實質補助，彈性勻用」及補助立委問政所須財力不足等內容。

針對改認高虹安不構成《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪，高院列出7大理由，認為立法委員普遍的認知與實際作業，對於公費助理經費立法目的及預算編列，應屬「實質補助，彈性勻用」性質；另外立法院函覆認為，編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

廣告 廣告

立法院函覆高院公文今天曝光，說明《立法院組織法》第32條規定「立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務費。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」指出公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。

這份公文發文日期是去年10月14日，主旨為「貴院為審理本院前立法委員高虹安等貪污等案件，函請本院函覆相關資料一案，復如說明，請查照。」文末並附上周萬來簽章。公文裡未提及高院所說的助理費及加班費性質屬「立法委員補助費」，或是「實質補助，彈性勻用」，以及立委可以彈性統籌等字眼。

立法院函覆高等法院的公文內容。（翻攝畫面）

立法院函覆高等法院的公文內容。（翻攝畫面）





更多《鏡新聞》報導

抖音直播2度被官方強硬斷線 館長謙卑解釋踩紅線：要遵守規矩

涉詐助理費高虹安無罪、他坐牢1年半 童仲彥：關就關了沒事

「嚴重錯判」被黃國昌背叛 林飛帆：對民主破壞力強大堪比水門案