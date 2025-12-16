高虹安貪污部分二審無罪！高檢署研議上訴 復職市長受左右

新竹市長高虹安將申請復職。（資料照）

新竹市長高虹安因助理費案，一審遭判7年4月，因而遭停職，今（16日）二審判決出爐，貪污罪部分逆轉無罪，另公務員登載不實罪則判6個月，得易科罰金，高虹安也表態將儘速復職，內政部也回應，收到復職申請書後依法辦理；不過，高檢署表示，將在收到判決書後研議上訴。

檢方調查，高虹安任職立委期間低薪高報、浮報助理酬金及加班費，詐得不法所得11萬6,514元，經台北地方法院審理後，認定高虹安犯「利用職務機會詐取財物罪」，判刑7年4月；今（16日）二審判決逆轉，高等法院改以公務人員登載不實罪判刑6個月，並可易科罰金18萬元。

由於《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經一審判處有罪，內政部可停止其職務，若改判無罪時，在任期屆滿前可復職，高虹安也表示會依法儘速完成復職回到市長崗位，內政部指出，在收到復職申請後依法辦理。

不過，台灣高檢署回應，將在收到判決後，研議是否提起上訴；也就是若案件上訴到三審，判決結果仍左右高虹安的市長寶座。





