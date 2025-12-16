高虹安貪污重罪遭銷！時力力挺恢復市長職務

▲新竹市長高虹安在立委任內涉貪污重罪，二審遭撤銷。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易科罰金18萬。由於依據地方制度法，因高虹安貪汙改判無罪，且任期尚未屆滿，內政部得准其先行復職。對此，時代力量新竹市議會黨團支持內政部應將高虹安復職，讓市政穩定、問責清楚。

時力新竹市議會黨團表示，行政應尊重司法。法律雖未強制要求內政部「應」復職，但既然高院已判貪汙無罪，理應讓高虹安復職。過去一年多，高虹安雖被停職，但依然有影響市政的民意基礎，反而造成市府多頭馬車，不利政策推行。

時力表示，與其讓高虹安繼續當影武者，不如迫使高虹安以市長身分面對市政問題、接受議會的監督和市民的問責。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



