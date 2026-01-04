高虹安質疑「復職處理比停職久」 內政部曝時間軸打臉：無拖延

高虹安貪污案二審改判無罪，依法復職，但她質疑處理時間比停職來得久。（鏡報李智為）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內貪污助理費、加班費，但二審被逆轉改判無罪，她近日受訪直說自己的情況很特殊，還說內政部在停職、復職的處理態度上差異極大。對此內政部今（4日）還原程序時間軸，強調相關作業均依一般行政程序處理，並無刻意拖延。

高虹安涉貪案2024年7月被一審判決有罪，內政部依規定停職，上個月二審逆轉、貪污部分改判無罪，剩偽造文書6月刑期，她也立刻申請復職。不過她在網路節目受訪時，針對內政部的處理提出幾點質疑。她認為自己在立委任內發生的助理費案，卻導致市長職位被停職，狀況極其特殊，認為《地方制度法》在這塊沒有規範清楚，停職的理由和任期沒有關係。

高虹安也懷疑內政部同意她復職的時間比停職的處理的時間來得長，認為兩者處理上的態度差很大，還說內政部長劉世芳感受到大家都很關注，她才能回到市府上班。

復職花比較久？ 內政部說明時序

內政部今發出新聞稿回應說明，針對《地方制度法》明定，縣市長涉嫌犯圖利罪以外之《貪污治罪條例》之罪，經一審判處有期徒刑以上之刑，應由內政部予以停職。內政部說明，立法意旨是考量相關情事已影響國家及人民對其之信任關係，並避免政府公權力及業務之推行產生不良影響，尚不以犯罪事實發生於縣市長任期內為限。高虹安因涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，一審經台北地院判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，符合法律規定。

內政部進一步表示，縣市長依相關規定停職後，如經改判無罪，在任期屆滿前得准其先行復職，並「應向內政部提出申請」。內政部表示，新竹市府在高等法院2025年12月16日上午10時二審改判高虹安貪污罪部分無罪後，於同日下午5時左右，以公文將其復職申請書送到內政部，內政部於次日（17日）下午2時就發文新竹市政府同意復職，「相關作業均依一般行政程序處理，並無刻意拖延。」

若三審撤銷發回更審 高虹安又要再停職？

此外，網傳若三審撤銷發回更審，就要再停職，高虹安指出，就算三審撤銷二審發回更審，也無須再予停職，因為避免司法判決未確定前反覆停職、復職，導致地方政務難以推動。新竹市民政處也說，《地方制度法》相關解釋及內政部函釋，地方民選首長停職與復職的處理方式，早已有明確且一致的原則，若判決再撤銷無罪、發回更審，也不須再停職。

內政部對此也做出補充，高虹安涉貪案三審如經最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，惟如二審法院更審後再改判貪污罪部分有罪，仍需依法停職。另《地方制度法》第79條也規定縣市長如經因刑事案件判刑確定須入監服刑或褫奪公權者，由內政部解除職務，將持續關注新竹市長相關司法案件法院審理情況，依法辦理。

