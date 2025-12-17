高虹安逆轉無罪後首現身！談重回市長崗位：愈快愈好

高虹安立委任內涉詐領助理費案，在二審大逆轉無罪後，何時能重回市長工作崗位，對此高虹安表示當然希望愈快愈好，不過目前為止應該還是沒有收到內政部的回函，至於是否會爭取連任？或是再重回民眾黨？這部分高虹安表示，現階段最重要的事情就是趕緊回到市政的崗位上面。

高虹安詐領助理費案逆轉無罪後首次現身（攝自中天新聞）

高虹安上午出席新竹市十校藝術聯展開幕活動，這也是她獲判無罪後首次公開現身，對於希望何時能復職，高虹安表示當然是越快越好，在這段期間停止的時候，我也一直沒有忘記我對新竹市還有很多的責任，希望能夠越快的完成復職的程序，儘快的回到市府工作，也回到正常的生活，也儘快的讓新竹市民感受到安定的新竹，雖然目前為止應該還是沒有收到內政部的回函，不過今天早上劉部長有出來說他會盡快處理，應該很快會有好的消息。

廣告 廣告

至於偽造文書的部分被判刑6月，高虹安表示，目前還沒收到判決書，而對於有名嘴應請辭負責，高虹安則表示尊重大家對於判決的個人想法，但是我想這部分請大家都還是尊重司法，尊重法院，那也尊重收到判決書之後的一個呃，判斷會比較好。

高虹安詐領助理費案逆轉無罪後首次現身（攝自中天新聞）

而在被問到何時會重回民眾黨，或是是否爭取連任的部分，高虹安表示，回到民眾黨的部分，這個部分目前還沒有跟黨內進行任何討論，同時對於2026的選舉也沒有任何的一些想法跟規劃，等到回到市長崗位之後，一切大家可能就會開始慢慢來做規劃的討論。

延伸閱讀

高虹安申請復職 劉世芳：內政部依法簽辦中

二審大逆轉！高虹安10點半將現身受訪

快訊/高虹安將露面公開講話！17日出席竹市十校藝術聯展活動