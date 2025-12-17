高虹安這時復職！劉世芳證實已簽公文 被嗆「雙標、慢吞吞」4字回應了

新竹市長高虹安被控在立委任內涉詐領國會助理費案，一審依《貪污治罪條例》被重判7年4月、褫奪公權4年，因而被內政部停職，但二審逆轉改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決，內政部長劉世芳今（17）日上午透露，已在昨日下班左右收到新竹市政府復職函文，公文正在簽辦當中。而後，劉世芳下午受訪時進一步表示，「公文已經簽了」。

高虹安被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，台北地方法院去年7月26日一審依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，重判7年4月徒刑，褫奪公權4年，內政部當天下午1時宣布，依《地方制度法》停止高虹安市長職務。台灣高等法院昨日宣判二審，依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴，內政部昨日上午11時許說明，高等法院撤銷一審有罪判決改判無罪，高虹安依《地方制度法》可向內政部申請復職，收到復職申請書後將依法辦理。

內政部長劉世芳（見圖）證實已簽署高虹安復職的相關公文。（資料照，顏麟宇攝）

劉世芳今日上午赴立法院內政委員會備質詢，會前接受媒體訪問時表示，昨日下班左右接到新竹市政府來函，請求讓高虹安恢復市長職務，內政部正在簽辦公文，但她還沒看到公文。不過，立法院內政委員會10時許散會後，劉世芳下午3時許再到立法院列席朝野黨團協商，會前受到媒體堵訪時透露，有關高虹安的復職申請書，上午內政委員會審完法案，她回到內政部後公文已經簽了。

對於高檢署研議上訴，劉世芳表示，依照《地方制度法》相關條文，在復職、停職或解職都有相關程序，內政部尊重司法。有媒體追問，高虹安何時可以復職？劉世芳回應，「我公文簽了啊，新竹市政府自己處理吧」。對於部分人士質疑內政部簽公文「雙標」、「慢吞吞」、「是在睡」等語，劉世芳說，「謝謝指教」。至於高虹安停職期間的薪水是否退回？劉世芳則說，「照常，會回給她」。​

對此新竹市政府下午４時許證實，新竹市政府已於今日下午收到內政部函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。值得一提的是，相關公文雖然還沒有到市政府，但後者已經跟內政部索取電子檔，並確定高虹安明（18）日可以開始上班。​

