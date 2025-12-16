高虹安遭控詐領助理費二審判決出爐！今判6個月得易科罰金.貪污無罪

目前停職中的新竹市長高虹安，被指控擔任立委期間涉嫌詐領助理費與加班費，案件上訴至二審，今（16）日上午10點宣判結果。二審法院判決，高虹安就「偽造文書罪」及「使公務員登載不實罪」成立，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；至於貪污部分，二審改判無罪。

本案一審曾認定高虹安有罪，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。高虹安目前仍處停職狀態，但由於二審已就貪污部分改判無罪，後續停職狀態是否調整，仍有待相關機關依規定處理。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／周瑾逸

