高虹安邀民眾來體驗在地好物魅力 新竹推舊城老店春節伴手禮

攜手舊城老店推廣春節伴手禮，高虹安市長邀民眾走春來竹市 體驗在地好物新魅力。

丙午馬年春節即將來臨，為推廣舊城區伴手禮好物，高虹安市長日前赴百年老店新復珍參訪。高市長表示，竹市舊城區有許多具有傳統特色的伴手禮店家，邀請民眾在過年期間到舊城區逛新春市集、走春新竹，體驗在地傳統好物的魅力，感受濃厚的年節氛圍。

新竹市長高虹安日昨指出，竹市作為北台灣最早開發的城市，不僅擁有深厚的人文底蘊，更蘊藏許多具歷史與特色的傳統老店，這些店家不僅販售商品，更承載著新竹人的共同記憶，陪伴一代代人成長。其中，已有百年歷史的新復珍商行，便是新竹城市文化的重要一環。新復珍以傳統漢餅工藝聞名，長年堅持手工製作與嚴選原料，完整保留世代相傳的製餅技藝。其代表性商品「竹塹餅」深受市民與遊客喜愛，不僅承載新竹舊城的生活記憶，也象徵地方飲食文化的延續。

新竹市長高虹安提到，市府今年過年也選擇新復珍的竹塹餅、柴梳餅、綠豆椪作為賀禮，再添上寸棗、豬肉條與杏仁瓦片，像是把年味的層次逐一展開，滿足不同族群的味蕾。禮盒設計以溫潤典雅的語彙，交織老店的記憶與城市的風貌，既守護經典，也注入新意，邀請大家走訪舊城老店，細品餅香裡的「世代傳承、人情溫度」。

行政處表示，新復珍的創辦人吳張換女士，早年在城隍廟前販售肉粽。她憑藉精湛手藝與巧思，將肉粽的蔥香、料香、豬油香轉化為餅香，創製出美味的「新竹肉餅」，又名「糕皮餅」。當時新竹為商旅往來重鎮，許多在地人與外地人對新復珍的肉餅印象深刻。由於新竹昔稱「竹塹城」，此餅遂以「竹塹餅」之名聞名全台，流傳百年至今，成為新竹代表性名產。

產發處表示，市府持續推動舊城商圈輔導計畫，協助青年創業及老字號店家導入數位行銷、優化營運環境，如「如美餅舖」的綠豆碰、蛋黃酥，店內陳列著製作傳統漢餅的木模、西方紅帽子糕餅盒。「吉草堂青草舖」重新梳理品牌形象，進行店面改造，營造更具吸引力的消費環境，商品包裝與店內風格一致，呈現兼具傳統與創新的漢方，讓中藥材走進日常生活中。未來也將拓展深厚的文化底蘊，注入現代商業活力來帶動舊城區消費動能持續成長。