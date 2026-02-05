高虹安邀請任新竹副市長 林琨瀚：首要讓新竹球場更完善

新竹市政府今（5）日宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練的林琨瀚出任新竹市副市長。林琨瀚在接受電訪時表示，高虹安邀請他擔任副市長，自己真的有嚇一跳，目前想到的首要工作，是幫高市長把新竹球場弄得更完善。

林琨瀚。(圖/新竹市府)

林琨瀚現任國立清華大學體育室專任副教授，有教棒球、高爾夫、重訓課程，身兼清華大學棒球隊教練。今天記者詢問高虹安市長是如何找到、說服林琨瀚擔任新的新竹副市長，林琨瀚回應，首先要謝謝高市長對他的肯定，把他這個棒球素人找出來，加入高市長團隊，來一起為新竹的市民打拼。他會盡可能的去完成高市長交付的任務，盡可能去協助高市長完成其規劃的藍圖。

記者問高市長有提到規劃怎樣的藍圖，林琨瀚說，明天有一個記者會，應該在明天高市長會跟他說明，接下來的任務是什麼，現在他還不是很清楚。

林琨瀚表示，他真的也不曉得高市長怎麼會想到自己。他說，高市長在當立委的時候，有去視察新竹棒球場的狀況，就那一次的見面之緣，不曉得這次為什麼會想到他，可能明天可以問問高市長。

前棒球國手林琨瀚。(圖/新竹市府)

林琨瀚說，他當然很驚訝，因為他本來就是一個政治素人，或者說他純粹就是一個球員出身，後來當到學校的教授，突然間要找他擔當這麼重大的一個職務，確實他當時是有嚇一跳，他還跟高市長說，你真的要找我當這個職務嗎？所以當時真的是有驚嚇到。

針對從政的理念及擔任副市長後的目標，林琨瀚表示，因為現在還不知道要接什麼樣的任務，所以對於要怎麼發揮或者是幫忙高市長，他目前也還沒有一個頭緒，但是他覺得，大家比較關心的應該是新竹球場的議題，他認為比較重要的一個原則，就是要盡可能把球場弄得更完善。

林琨瀚說，不管在場地的平整度，或者是球場周遭的一些安全防護措施，應該盡可能以他的專業立場，提供一些意見給高市長，然後由其裁示，以達到讓球員不要因為球場的不完善而受傷，所以他想這是自己幫高市長接下這個職務的一個重要任務。

高虹安(圖左)邀請林琨瀚擔任副市長。(圖/新竹市府)

林琨瀚表示，雖然高市長還沒有宣布他到底要做什麼事情，但是棒球場現在是新竹市最夯的一個話題，他站在棒球出身的立場來講，如果可以幫高市長把這個事情弄得完善，他想這個也是自己的首要任務。

至於從政理念，林琨瀚說自己比較沒有想到，因為他的人生裡頭從來沒有規劃副市長這個職務，所以他在政治上面也沒有特別的想法。他說，自己就是很單純的打球，然後現在當教授，他就是帶球隊，教學生上課、教打球、認識棒球、愛棒球，就這樣子，很單純的，沒有特別的政治理念。

記者最後詢問，林琨瀚以前是棒球國手，現在又是教練、又當教授，對於新竹市的棒球場、未來新竹的棒球的看法，林琨瀚則回應，應該回歸專業跟尊重科學，因為真的要把一個球場弄好，也不是說一個人、兩個人可以完成的，在這個過程裡頭，有很多的工程或者是人員的參與也好，盡可能要把球場弄得更完善。市府把球場弄好之後，減少球員的受傷，應該就是很重要的任務。

林琨瀚指出，當然也不能把棒球場當成只是硬體的設施，相對在軟體的訓練上面或者是培訓上面，當然現在最夯的就是運動科學，怎麼樣把運動科學融入棒球場裡頭，收集一些資訊，讓球員可以從大數據裡頭去取得一些對自己很好的或者是情蒐的理念來看，

林琨瀚進一步表示，高市長也在講，希望新竹可以成為科技棒球城，如果棒球跟科技方面可以融合一體，對將來新竹市的棒球也好，或者是對將來如果有機會提供中華隊做訓練，或者是比賽的過程裡頭，他認為對新竹的棒球或台灣的棒球，都會有所貢獻。

