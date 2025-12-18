高虹安重返市府！兩度哽咽：人生被迫按下暫停鍵

高虹安對助理費官司表示，人生被迫按下暫停鍵。（圖／東森新聞）





高虹安復職後首日上班，上午8點半她不只準時，更在支持者簇擁下出現在市府，談起這一年多因為涉立委助理費官司的心路歷程，她表示，人生被迫按下暫停鍵，漫長到像是過了一個世代，還兩度哽咽，不過被問到，曾說好返還的103萬本俸將捐出去，高虹安沒直接回答，只說發多少錢她也不清楚。

新竹市長高虹安：「謝謝大家，我回來了。」高虹安眼眶泛紅，帶著淚光，抿了抿嘴，強忍激動情緒，因為這一刻等了好久。

新竹市長高虹安：「但是，對於我一個人生被迫按下暫停鍵的我來說，我覺得好像漫長的，像是過了一個世代一樣。」遭停職1年5個月，高虹安復職首日，在同僚及支持者的簇擁下，回到新竹市政府。民眾拿著看板，送上鮮花，迎接高虹安。

支持者：「有啊！很難過，她...就是...她滿辛苦的，然後我們一路就是，看她這樣子也是很心疼。」

如今高虹安復職，齒輪重新運轉，不過2026藍白合是否有譜，外界都在觀望。

新竹市議員李國璋（眾）：「（黨中央）希望她能夠全力做好市政的工作，因為對他們來講，或者是對地方黨部來講，其實還有議員、鄉鎮市民代表的提名這些。」

國民黨新竹市長參選人何志勇：「我現在希望有一個比較正式的溝通跟協調，我們在高虹安二審宣判之前，就已經參選了，我禮拜五，目前還是會召開記者會。」

雖然前一天高虹安受訪，不知道藍營的何志勇是誰，但沒事沒事，因為對高虹安來說，能再走回市府比什麼都重要，至於高虹安將收到補發的103萬本俸，但會不會照原訂計畫捐給新竹市急難救助，高虹安這樣說，其實一切就是依法處理就好，因為我也知道說，其實近期立法院也修法，表達說如果停職期間，所扣除的薪水停發的薪水，應該要在停職之後來去做補發，那我想一切都是依法辦理即可。

如今高虹安重返市政，已經對2026新竹市長選情掀起波瀾。

