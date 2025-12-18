高虹安重返竹市府上班高喊「我回來了！」形容過去一年：按下暫停鍵

即時中心／梁博超報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，高院二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金；這也代表高虹安被停職1年4個月後，回歸市長職務。今（18）日高虹安一早在市府團隊和支持者的簇擁下，重返市府上班，在發表談話時表示經過一年多的風風雨雨，「我回來了」，會全力地把全部的心力放在市政工作上。

高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，內政部也依法停職；然而高院二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。這也代表高虹安被停職1年4個月後，將回歸市長職務；昨（17）日下午新竹市府已收到內政部函文，依據《地方制度法》第78條第2項之規定，准予復職。

在今日上午8點半，高虹安重返新竹市府上班，她在市府團隊和支持者的簇擁下，從大門走進市府不到10公尺，竟花了快5分鐘。

在今日上午8點半，高虹安重返新竹市府上班，她在市府團隊和支持者的簇擁下，從大門走進市府不到10公尺，竟花了快5分鐘。（圖／民視新聞）

隨即高虹安發表談話，表示看到這麼多熟悉的市政團隊的夥伴，還有很多很多的市民朋友們，真的非常的感動。「謝謝大家，我回來了。」她表示，其實自己的心情是很激動、但也相對很沉穩，終於在經過了一年多的風風雨雨的時光之後，可以走進來最熱愛、也最牽掛的市政府；也因為在經歷過這麼多的低谷以及人生中的逆境，現在也比人生中任何一個時候，都更加了解責任的重要性。

在這一年多的時間裡面，高虹安提到，她想對每個在崗位上工作的人，不管你的身分是局處首長、市民，甚至是現場非常辛苦的媒體朋友們，這一年多的時間對於忙碌的大家而言，好像一眨眼就過去了；但對於一個人生被迫按下暫停鍵的她來說，覺得好像漫長的像是過了一個世代一樣。

雖然自己沒有在市府內和大家並肩作戰，但高虹安強調，新竹市政在優秀的市政團隊努力之下，一天都沒有、也不能夠停下來。要特別感謝所有辛苦的局處首長、基層同仁們，特別感謝代理市長邱臣遠及秘書長張治祥帶領市政團隊期間，大家堅守崗位，將每一項市政工作持續往前推進，「這真的非常非常不容易。」同時她也感謝市政團隊，將自己在競選時承諾的每項政見努力兌現。

高虹安也提到，在回到市長崗位後，也有好多事情要努力去做。會盡力的來檢視目前所有市政政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何能夠加速來推進；也會持續強化校園安全，還有教育投資、落實「新竹好學」的政見。她強調，將全力地把全部心力放在市政工作上。

同時高虹安感謝這段時間給予關心、支持的朋友及家人，也看到今天真的很多人來歡迎她重回上班，感受到過去這段時間裡大家對她的關心跟擔心，「這邊也希望我們所有的市府團隊大家繼續為新竹打拚，我回來了，謝謝大家，謝謝。」

