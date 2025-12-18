高虹安重返竹市府 邱佩琳：令人感動

民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳表示，恭喜高虹安得到平反機會，也為她陳述的心路歷程感動。（張志康攝）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪汙罪，18日上午重返新竹市政府復職。同為民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳上午表示，高講述重返市府的心路歷程很令人感動，也恭喜她得到平反的機會。

民眾黨籍的新竹市長高虹安遭控任職立委期間涉嫌詐領助理費，二審改判貪污無罪，內政部17日函文准予復職。18日上午高虹安以新竹市長身分，重返新竹市政府，並接受訪問。

邱佩琳18日上午出席基隆長庚醫院記者會，受訪時表示，她首先要恭喜高虹安可以得到平反的機會。其次是，她早上看了高虹安受訪的直播，看到高講述這一路以來的心路歷程，很令人感動。

邱佩琳說，高虹安希望能儘快為新竹市府、市民打拚服務，她認為，這是所有身為一票票選票選出的人民公僕一致的想望及希望。

★未經判決確定，應推定為無罪。

