高虹安開啟「竹塹紅」揭幕城市魅力 《新竹一刻》旅遊專刊發行了！

為讓更多人深入了解新竹市，並以不同視角探索城市之美，新竹市政府推出《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊。今（9）日於新竹市影像博物館舉行專刊發表記者會，市長高虹安親自開啟以「竹塹紅」作為設計理念的創刊號，宣告《新竹一刻》專刊正式亮相。期盼透過影像與文字交織的呈現，引領民眾走進新竹的日常風景與文化底蘊，感受這座城市在每一刻所展現的獨特魅力。

《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊亮相，市長高虹安、城銷處長林昱志與貴賓啟動。（圖／新竹市政府）

高虹安表示，新竹市是全球聞名科技發展的「臺灣矽谷」，同時也是一座擁有超過300年歷史的古城，古蹟密度居全台之冠。在深厚人文底蘊與前瞻創新動能交織之下，形塑出鮮明而獨特的城市DNA，持續展現源源不絕的活力。市府團隊將持續以「永續、宜居、美學新竹」為施政主軸，推出《新竹一刻》旅遊專刊，期盼透過貼近生活、富含情感的視角，讓世界看見新竹市在創新之外，依然溫潤動人的城市樣貌。專刊內容更結合新竹市去（114）年首度入列《臺灣米其林指南》的榮耀，以文字與影像細膩勾勒新竹「山、湖、海」的自然風貌，交織舊城歷史與當代生活，呈現專屬於新竹的城市魅力。

高虹安指出，去年新竹市正式成為全台第5個納入《臺灣米其林指南》的評選城市，共有7家在地餐廳入選必比登推介名單，國際級的肯定為竹市觀光注入嶄新動能。此次發表的城市色「竹塹紅」，靈感取自舊城區古蹟群的建築色調，象徵歷史傳承與人文溫度，活動現場亦發放特製城市色票明信片作為紀念。市府誠摯邀請全國民眾，跟隨專刊與宣傳影片的腳步，走進這座「剛剛好」的城市，親身感受古蹟密度最高、自然景致與美食能量兼具的新竹市魅力。

市長高虹安致詞期盼透過專刊帶給旅客更深度的旅遊體驗。（圖／新竹市政府）

城銷處長林昱志表示，《新竹一刻》旅遊專刊從巷弄間的歷史建築出發，延伸至17公里海岸線，完整呈現新竹市「山、湖、海」交織而成的多元城市風景。同步發表的宣傳影片《剛剛好的城市》，以細膩鏡頭捕捉新竹在科技硬實力之外，那些最溫暖、最適合漫步的日常片刻。

城銷處表示，《新竹一刻》旅遊專刊首刊將印製一萬本，除放置於旅館業者、合作商家及旅遊服務中心等指定通路，提供民眾免費索取外，亦將於各大旅遊展覽及相關活動中露出，持續擴大城市行銷效益，提升新竹市的觀光能見度。

《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊亮相。（圖／新竹市政府）

城銷處補充，市府誠摯邀請所有喜愛深度旅遊的朋友走進新竹市，無論是品味入選必比登的在地美食、體驗青草湖的水上活動，或是漫步於十八尖山的綠意步道，都能在城市的日常風景中，找到屬於自己的「新竹一刻」。更多活動資訊與專刊相關內容，歡迎至「跟風玩新竹」Facebook 粉絲專頁查詢。

