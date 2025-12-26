高虹安開箱好香米、荔枝包種氣泡飲 力挺竹市在地農特產

為推廣新竹市在地優質農產品，新竹市政府二十六日於香山延壽宮盛大舉辦「豐禾納福—好香米行銷暨荔枝包種氣泡飲上市記者會」，由市長高虹安與新竹市農會理事長郭瑞誠、總幹事陳學立及稻米產銷班班長劉世鑑共同出席，為一一四年產量極為稀有的二期作「好香米」，以及全新研發的「荔枝包種氣泡飲」揭幕開箱。現場結合傳承廟宇文化的「米豬創意比賽」頒獎典禮，展現科技城市背後深厚的農業底蘊與創新能量。

新竹市長高虹安二十六日表示，竹市好香米是極具代表性的在地優質稻米，二期作種植面積僅約二公頃、產量約一萬二千台斤，相當珍稀，且栽培過程不易，從播種到收成需約一百一十天，凝聚稻米產銷班農友的辛勞與用心。市府長期與新竹市農會攜手合作，從好香米到各項農產推廣活動，全力支持在地農業發展與守護農民權益。

竹市長高虹安指出，記者會另一大亮點為新竹市農會全新研發的「荔枝包種氣泡飲」。該飲品巧妙結合竹市盛產的荔枝果香與包種茶的清雅韻味，並運用市場少見的「茶飲加氣泡」製程技術，打造出層次豐富、口感清爽的精品飲品，為傳統農產注入年輕化的新風貌，展現竹市在農產加工與創新應用上的多元成果。

高虹安市長說，市府除積極推廣在地農產外，也透過具體政策減輕農民負擔，協助六十五歲以上領有老農津貼之農民負擔農保及健保費用，降低長輩經濟壓力，為全國少數提供完善農民照顧的城市之一，展現市府對農民長期付出的肯定與支持，並持續守護農民權益。

陳總幹事表示，活動中同步舉行「米豬創意比賽」頒獎典禮，該競賽為響應香山區十三間廟宇預計於明年一月舉辦的醮典活動，特別邀請十三組團體發揮創意，以「好香米」堆疊成象徵豐收與祝福的米豬作品，不僅是農產品行銷，更是將農業與在地信仰、歲時文化緊密結合，賽後這些創意米豬也將贈予各廟宇，展現地方情感與文化傳承的深厚連結。

產發處長嚴翊琦表示，當日記者會主角之一的「好香米」（台農七十一號益全香米），以其口感軟韌、米粒晶瑩剔透，並帶有淡雅芋頭香氣而深受好評，益全香米栽培不易且不耐低溫，二期作全竹市僅種植約二公頃，年產量僅約一萬二千台斤，屬極為珍稀的限量精品米。為確保品質與新鮮度，每批好香米皆於出貨前三日內碾製，是市民餐桌上「安心給力」的優質選擇。

產發處補充，稻米產銷班自民國一O五年成立以來，持續展現農業傳承與創新的活力。市府未來也將持續攜手農會，透過多元行銷策略，讓更多人看見並支持新竹市的優質農產品。欲品嚐產地直銷、限量供應的「好香米」及新品「荔枝包種氣泡飲」，相關活動與產品資訊可至新竹市農會官方粉絲專頁查詢，或洽新竹市農會農民直銷站（O三-五三八六一四三分機五八O、五OO、五O三），邀請市民以實際行動支持在地小農，把握產季，品嚐最道地的新竹好味道。