高虹安開箱「駿馬迎福」賀歲春聯 紅包袋、福袋索取資訊全公開

農曆春節即將來臨，新竹市長高虹安今（30）日公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，並宣布自2月2日8時30分起，將於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，歡迎踴躍領取。

高虹安開箱賀歲春聯。（圖／新竹市府）

高虹安表示，今年是丙午馬年，象徵活力與突破，市府特別推出「駿馬迎福」主題春聯，特別邀請新竹在地書法名家王晴頌老師親自揮毫，傳遞「積極向上、馬到成功」的祝福。透過這份充滿能量的新春賀禮，期盼與市民共同迎接挑戰、策馬奔騰，期許新的一年再創佳績。

新竹市長高虹安。（圖／新竹市府）

高虹安指出，今年春聯、紅包袋及開運福袋均以「駿馬迎福」為主題設計。春聯採用燙金工藝，「駿馬」二字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；「迎福」二字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。

新竹市賀歲春聯、福袋發表會。（圖／新竹市府）

除了春聯之外，開運福袋也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應「馬上有錢」的吉祥寓意，新竹市府祝福市民朋友在新的一年財運亨通、好運連連。組裝完成後，一元硬幣恰似旭日東昇，搭配放射光芒與祥雲圖騰，象徵「一元復始、萬象更新」的美好期許。限定燙金紅包袋一套三款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

行政處表示，「馬」自古象徵自由、力量與高貴，在十二生肖中獨具昂揚氣勢。今年春節特別邀請竹市書法大師王晴頌老師，以不同字體書寫「駿馬迎福」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋，透過老師蒼勁有力、厚實飽滿的筆觸，從每一筆墨的起承轉合，表達最懇切的祝福。

新竹市賀歲春聯、福袋發表會。（圖／新竹市府）

行政處說明，今年春聯共印製19萬4千份，將從2月2日開始透過鄰里系統發送至各家戶，當日8時30分起在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點，發放春聯、紅包袋及開運福袋，數量有限，送完為止。

新竹市賀歲春聯、福袋發表會。（圖／新竹市府）

民政處表示，高虹安將從2月15日起，進行一系列走春祈福之旅，預計造訪天公壇、城隍廟等18處知名宮廟，為市民朋友及市政工作新春祈福，並準備2萬個限量開運福袋將致贈現場民眾，此外，高市長也預計前往動物園、新竹漁港波光市集、遠東巨城購物中心及新春市集發送開運福袋，詳細行程亦將公布於市府官方LINE及FB。

