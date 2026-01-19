高虹安靠藍白合就能躺著選？最新民調：綠營「這人」支持率最接近她

即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安之前因涉貪助理費，被地院一審判刑，隨後她也選擇退出民眾黨；不過，日前高院二審判決大逆轉，直接撤銷貪污罪，外界因此評估，她接下來將拚盡全力爭取連任。至於有沒有其他可能挑戰她的人選？隨著國民黨已宣布，新竹市將禮讓給高、使其選情更進一步被看好，其他政黨也積極尋找抗衡選項；媒體人平秀琳今（19）指出，根據網路媒體《鉅聞天下》近期民調，民進黨的林志潔，目前支持率最接近高虹安。

平秀琳表示，此份民調主要針對新竹市、年滿20歲、使用網路的人口，並於今（2026）年1月11日至16日、共6天的時間進行調查，總共抽樣1218份。在所有的潛在候選人當中，除了調查「誰是受訪者的首選」、也請受訪者選出第2偏好的選項，以估算潛在候選人的上限實力。

根據調查結果，平秀琳指出，現任新竹市長高虹安支持度41.96%，顯示其執政優勢明顯；若再加上潛在支持度，總共可達44.7%。至於民進黨的陽明交大法學教授林志潔，目前支持率為24.38%、加上潛在支持度後，大約達到30.83%，是最接近高虹安的人選。而時代力量黨主席王婉鈺，支持度為5.74%、加上潛在支持度後，大約上升至15.9%。

平秀琳提到，王婉鈺的潛在支持者特別多，甚至還高於本身的鐵桿支持者，是值得注意的現象。另一方面，民進黨前立委高嘉瑜的潛在支持度，也高於本身的鐵桿支持率，總計達到12.63%，緊追上述3人之後。

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡回應說，這份民調同時也可彰顯，新竹民眾對於市政的滿意度相當高、甚至名列全國前茅；她指出，竹市府最近還主持多項重大政策，例如照顧長者、教育數位升級、堅持不舉債，以維持財政穩定性等，都得到市民高度好評。即便中間由代理市長邱臣遠出馬，整體施政依舊受到市民肯定。

