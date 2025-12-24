高虹安靠藍白合就能順利連任？學者曝隱憂：恐一瀉千里
政治中心／劉宇鈞報導
新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案，二審判決貪污無罪，高18日回市府上班，藍白在2026合推高競選連任看來勢在必行。銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，高虹安最大敵人是自己，若沒把具體市政成績補強，可能就成黃金交叉點、一瀉千里，而高的官司上是否還有變數仍是隱憂。
杜聖聰23日接受廣播節目專訪。針對新竹市政治局勢，杜聖聰說，「高虹安連任機會高，最大的敵人是自己」，高在726大罷免時，拿到12萬張不同意票，這比高自己選舉時，票數還來得高。即便大罷免的民眾投票動機相當多，但無論如何，高在大罷免所展現的聲勢是驚人的。
杜聖聰指出，接下來整個新竹市的選舉態勢，會轉移到高虹安市政治理的檢驗，所以高必須把市政府螺絲栓緊，要在明年二、三月的新會期，做出具體的市政端出來。如果市政補強，就有機會扣連到大罷免12萬不同意票的效應，形成共振相應；如果沒有的話，可能就會成為黃金交叉點，一瀉千里，而官司上是否還有出現變數？這是唯一的隱憂。
杜聖聰分析，民進黨在新竹市長人選，極有可能空降，派出中央官員、或是高層參選。至於人選是誰，他認為，有兩個人的態度是關鍵，一個就是總統賴清德，另一個就是民進黨立院總召柯建銘，賴是民進黨主席之外，新竹市是柯經營多年的本命區，所以要代表綠營參選的，必須在賴、柯兩人間獲得共識。
